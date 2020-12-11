Кардиохирург, директор института сердца Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Борис Тодуров рассказал, чем вредно использовать компьютерную томографию при коронавирусе и почему в некоторых странах ее уже не делают.



Об этом он рассказал "Стране" в своем интервью.



Врач, отвечая на вопрос, стоит ли делать КТ при коронавирусе и насколько она адекватно показывает картину, сообщил, что в странах, где развита система УЗИ-диагностики легких (например, в Германии), КТ почти не делают. По его словам, в Украине мало специалистов, которые делают подобное.



"К сожалению, в Украине очень мало специалистов, которые делают УЗИ легких. И знают эту картину, и могут это адекватно оценить, и сказать, что здесь пневмония, здесь - не пневмония. И в какой степени пневмония. Мы только начали эту программу у себя - подготовки узистов для исследования легких", - сообщил Тодуров.



Именно поэтому в нашей стране и делают компьютерную томографию. Кардиохирург обратил внимание, что это достаточно "вредная" вещь для нашего организма.



"Это, конечно, вредная штука. В десятки раз больше получаем ретген-излучение, чем при обычной флюорография. Но картинка, конечно, лучше", - добавил доктор.



Напомним, что кардиохирург Борис Тодуров был переизбран на должность директора столичного Института сердца еще на 5 лет. Контракт с действующим руководителем - хирургом Борисом Тодуровым - истек в ноябре.



Также "Страна" сообщала, что Тодуров заявил, что в Украине уже используют российскую вакцину от коронавируса. В Минздраве опровергают заявление эксперта.