Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом, обратился к нему с извинениями и предложил "забыть о противостоянии".

Видеообращение градоначальник обнародовал на своей странице в Facebook в пятницу, 11 декабря.

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - заявил Бондаренко.

Он также добавил, что по итогам заседания нового созыва горсовета был избран исполнительный комитет, в состав которого вошли представители политических партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За будущее" и "Черкащаны". Бондаренко призвал депутатов забыть предвыборные ссоры и объединиться для решения существующих в городе проблем.

Напомним, в мае Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины из-за того, что Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

После нескольких заседаний в ноябре Бондаренко проиграл суд президенту.

Сам же Зеленский утверждал, что не называл мэра Черкасс бандитом. Президент говорил, что этими словами высказывал отношение к чиновникам, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.