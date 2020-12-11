Нет оснований полагать, что российская вакцина от коронавируса, от покупки которой отказывается Минздрав, плохая или хорошая, поскольку не было проведено ее слепого исследования. Однако российская школа вирусологов является сильной, она победила очень много эпидемий.

Об этом в интервью Олесе Медведевой рассказал знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров.

"Я считаю, что нужно прекратить называть вакцины "российскими" или французскими, или немецкими. Есть в медицине такое понятие, как слепое исследование, когда с флакончиков какого-то препарата снимают этикетки производителя, присваивают какой-то код, и делают клинические испытания, при которых ни пациент, ни врач, который назначает препарат, не знает происхождения этого препарата. Среди них могут быть плацебо в том числе. То есть пустышки. И смотрят на результат. Проводят исследование на сотнях добровольцев и получают статистически достоверные результаты", - рассказал Тодуров.

По словам врача, в ходе исследования изучается несколько сотен или даже тысяч случаев. Только после этого специалисты озвучивают вердикт: хорошая вакцина или плохая и на сколько месяцев она дает стойкий иммунитет.

"Этого никто не сделал на сегодня. У нас вообще нет лабораторий, которые бы определили качество этой вакцины. Их уничтожили за эти последние годы. Как для какой-то африканской республики, мол вы будете получать то, что мы вам скажем, и колоть в свой организм то, что мы вам скажем", - сообщил Борис Тодуров.

Таким образом, Украина не имеет технической возможности апробировать любую вакцину от коронавируса, которую поставят в страну.

"Поэтому я бы не хотел сегодня хвалить или хаять московскую вакцину, российскую вакцину. Российская школа вирусологов победила очень много эпидемий. Не только в своей России родной, но и в Африке. И в других странах. Вирус Эболы победили именно российские эпидемиологи. И эта школа развивалась много десятилетий. И мы еще по Союзу знаем, что эта школа обеспечивала нам абсолютно все вакцины, которые мы тогда не покупали за рубежом. И эти вакцины были очень эффективными", - сказал знаменитый кардиохирург.

По его мнению, школа вирусологов в России сохранилась, там есть сильные лаборатории, которые занимаются в том числе работой с опасными инфекциями.

"Эта школа сохранилась. У них сохранилось биологическое оружие. Россия - одна из немногих, кто работает с вирусами оспы до сих пор и с особо опасными инфекциями. И у них эти лаборатории очень сильны. У них есть военные медики-вирусологи, которые этим занимаются. У нас разрушено полностью все. У нас был институт генетики, который сегодня не работает так, как он работал в те годы, к сожалению", - сказал Тодуров.

"Страна" публиковала полное интервью Бориса Тодурова и фильм о том, как кардиохирург делает свои операции.

Также мы писали, что Украина сможет начать вакцинацию от коронавируса на полгода позже, чем Запад и Россия.