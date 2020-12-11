Знаменитый украинский кардиохирург, руководитель киевского Института сердца Борис Тодуров рассказал о своем конфликте с бывшим и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. По его словам, экс-глава Минздрава не оценила достижений сотрудников учреждения и отказалась выделить Институту сердца дополнительное финансирование.

Тодуров поделился своими впечатлениями о Супрун в интервью специальному корреспонденту "Страны" Олесе Медведевой.

Так, на вопрос, лучше ли действующий министр здравоохранения Максим Степанов справляется со своими обязанностями, чем Супрун, Тодуров заявил: "Ну, то вообще исчадье ада. Даже не знаю, с чем сравнить. Демонически патологическая женщина. Когда я смотрю на нее... Я объективно пытаюсь оправдать человека, поставить себя на его место, понять, чем продиктовано поведение. Но в случае с Супрун это сложно"

Руководитель Института сердца добавил, что бывшая глава Минздрава является "крайне неприятной в общении женщиной".

"Через неделю после ее прихода на пост министра я пригласил ее сюда (в Институт сердца - Ред.), мы пригласили пациентов после пересадки сердца. Были три пациента с механическими сердцами. Показали, что мы единственная клиника, которая владеет такими технологиями. Хотел ей показать, что в Украине такое существует. Она же приехала из США и вообще ничего здесь не знала, документы не могла прочитать медицинские. Я хотел рассказать целую стратегию развития, сделал большую презентацию на 15 минут. Она еле досидела, была крайне недовольна нашими успехами. Сделала губами "куриную ж@пу" (Тодуров показывает, как Супрун скривила губы, - Ред.), вышла, поймала такси. Я бежал за ней. Говорю: "Что-то не понравилось, почему вы ушли с презентации?" Она: "Мені потрібно їхати". Прямо из актового зала вызвала такси и они уехали с подружкой", - вспоминает Тодуров.

После этого, по словам медика, у них с Супрун не сложилось контакта.

"Она была так раздражена увиденным здесь. И когда к ней пришли народные депутаты с программой по трансплантации и механическим сердцами, дали ей депутатский запрос. Мы просили всего лишь 15 миллионов, не так уж много для бюджета МОЗ. Она швырнула эти бумаги и сказала: "У нього і так всього достатньо". Видимо, она не для того сюда была прислана, чтобы что-то развивать или радоваться нашим успехам", - поделился Тодуров.

Он также предположил, что Супрун заняла должность и.о. министра здравоохранения как "представитель международных корпораций", которые поняли, что "в 40-миллионной стране можно зарабатывать".

"Там, где можно влиять на принятие решений, законов, а наши чиновники и депутаты, к сожалению, все это принимают без оглядки по приказу сверху. Это делается в ущерб нашей медицине, нашим пациентам, нашим врачам. Это все очень деструктивно. А рынок же очень большой: препараты, медицинские услуги, трансплантология - это большие деньги", - сказал Тодуров.

Полное интервью с руководителем Института сердца, посвященное Супрун, Степанову, реформированию сферы здравоохранения и коронавирусу, вы можете прочитать здесь.

Ранее мы писали, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше доверяют действующему главе министерства здравоохранения, чем Ульяне Супрун.