Вчера, вечером 10 декабря, в Киеве из-за дождя и мороза дороги и тротуары покрылись слоем льда. По улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс. Из-за гололеда в столице возросло количество ДТП и травмированных людей.

Только за вчерашний день в Киеве зафиксировано 504 ДТП, из них 7 с погибшими или травмированными, из которых погибло 2 человек и травмировано 6.

Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщает, что за сутки 10 декабря травмировано 163 человека из которых 150 взрослых и 13 детей. Части из них госпитализирована. Но Вишневская заметила, что по состоянию на утро статистики еще нет.

Действительно, сегодняшняя статистика будет куда больше. Травматолог Александр Рассоха, говорит, что только за сегодняшнюю ночь принял 42 пациента, а обычно 7-10.

"Большинство травм, это переломы рук и ног. С началом холодов растет количество травм: ушибы, вывихи и переломы, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2-3 раза", - рассказал травматолог.

Также Рассоха рекомендует соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

"Девушкам нужно отказаться от высоких каблуков. Подберите нескользящую обувь. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Будьте предельно внимательны на проезжей части: не торопитесь и, тем более, не бегите. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами".



Александр Даценко, врач ортопед-травматолог, не удивлён происходящему и уверяет, что это сезонное явление.

"С началом осадков в холодин период количество пациентов, которые обращаются за помощью в травмпункты увеличивается в два раза. Если вы вдруг поскользнулись и упали с последствиями, всегда можно набрать "103".

Дальше, в зависимости от случая, вам либо подскажут адрес ближайшего травмпункта, либо окажут первую помощь и отвезут туда же",– рассказывает доктор.



Травматолог Александр Коваленко рассказывает, что выходить на проезжую часть опасно несмотря на то, что там может быть не так скользко.



"Я, как водитель, рано выезжаю на работу, сегодня столкнулся с тем, что люди были вынуждены выходить на проезжую часть, которая почищена или посыпана. И они в темное время суток передвигались по дороге. Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязуют пешеходов иметь светоотражатели. Поэтому я тоже всех призываю носить зимнюю обувь, и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде", – сказал он.

Также Коваленко добавил, что в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигайтесь боком. А ходить нужно медленно, приставными шагами.

Врач ортопед – травматолог, Артур Глушков, рассказывает, что к нему за помощью обратилось около 30 человек, и более двадцати из которых связывают свои травмы с гололедом.

"Чаще всего люди обращаться с травмами плеч и голеней, а также переломами в зоне голеностопа и лучезапястного сустава", – рассказывает врач.

По его словам, при падении нужно сгруппироваться, избегать падений на спину и удара затылком об лед. "Падать нужно на бок", – рассказал он.

Также Глушко уверен, что по возможности нужно обезопасить себя, а не спасать телефон, сумочку. "Руки не должны быть в карманах. Обезопасить нужно себя, а не вещи".

Напомним, за последние сутки, 10 декабря, гололед стал причиной 72 ДТП в Киеве. В троих пострадали люди.

Также жителей столицы предупредили, что ледяной локдаун продлится все выходные. В пятницу, 11 декабря, во второй день гололеда в Киеве, в столичный травмпункт выстроилась очередь машин "Скорой помощи".