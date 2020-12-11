Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко вместо его предшественника Александра Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 11 декабря.

Так, указ о назначении Резниченко Зеленский подписал накануне.

Другим указом, президент освободил от должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Вручая служебное удостоверение Зеленский пожелал Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Стоит отметить, что Резниченко уже занимал эту должность с марта 2015 года по июнь 2019 года, когда президентом был Петр Порошенко. Также экс-губернатор является родственником бывшего главы администрации президента Порошенко и экс-главы Харьковской ОГА Бориса Ложкина.

Напомним, в 2019 году Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.