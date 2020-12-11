Кандидатом от партии "Европейская солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе в Ивано-Франковской области станет Маруся Зверобой (настоящее имя - Алена Самбул), которая не раз угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

Решение о выдвижении принял съезд партии.

"Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Зверобой поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранская среда", - сообщил лидер политсилы, экс-президент Украины Петр Порошенко.



Сама же Маруся Зверобой во время своего выступления поблагодарила всех за доверие и рассказала, что готова стать в ряды "парламентского спецназа" "Европейской солидарности".



Напомним, что довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Причиной стало сложение мандата нардепом от "Слуги народа" Зиновием Андрийовичем.



Ранее "Страна" писала, Маруся Зверобой намекнула на расправу над лидерами "Оппоплатформы". Так, волонтер опубликовала коллаж из двух частей: фотографии нардепов от "Оппоплатформы" Натальи Королевской, Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Василия Нимченко и Нестора Шуфрича, а также изображения гранаты Ф-1 и подписи.