В понедельник, 14 декабря, в 18:00 состоится заседание пропрезидентской фракции "Слуга народа". Среди повестки дня государственный бюджет и кадровые вопросы, связанные с законом, который вступил в силу 6 декабря.

Об этом "Стране" сообщил собственный источник.

"На повестке дня: бюджет и кадровые вопросы. Кадровые вопросы связаны с тем, что 6 декабря вступил в силу закон, по которому исполняющие обязанности министров лишаются большей части полномочий. Нужно что-то с эти решить. Заместители тоже не могут полноценно работать из-за этого закона, работа министерств заблокирована", - заявил источник в комментарии "Стране".

Напомним, 6 декабря в Украине вступил в силу закон, согласно которому исполняющие обязанности министров лишаются большей части полномочий. Будет ли Кабинет министров придерживаться этого закона или станет его игнорировать разбиралась "Страна".

Также новый закон касается правопреемственности в отношении имущества, прав и обязанностей советов районов, которые были ликвидированы в ходе административно-территориальной реформы.