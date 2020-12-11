После драки с охранником святогорского ресторана Павла Лисянского уволили с должности представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, начавшаяся 7 декабря служебная проверка в отношении инцидента, который произошел между Лисянским и охранником ресторана "Монарх" в Святогорске, завешена.

С 11 декабря Павла Лисянского уволили с занимаемой должности.

Напомним, "Страна" сообщала, что драку Лисянский устроил 5 декабря с охранником ресторана, который попросил покинуть заведение после его закрытия. Сам представитель омбудсмена был нетрезв и хотел, чтобы ему позволили находиться в ресторане и дальше, несмотря на действующие ограничения по времени его работы.

После этого работник заведения почувствовал себя плохо и ушел на больничный, а полиция открыла по данному факту уголовное производство.