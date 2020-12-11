В России скончался 77-летний народный артист России Николай Иванов, известный по одной из главных ролей в многосерийном художественном фильме "Вечный зов" (1973) и картине "Сошедшие с небес" (1986). Об этом сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева, в котором служил артист.

"Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина - сердечная недостаточность. Дата и место прощания будут объявлены отдельно", - говорится в сообщении.

Известно, что за роль в "Вечном зове" Николай Иванов получил Государственную премию СССР, в 1992-м ему присвоили звание народного артиста России. Он также снялся фильмах "Красная палатка", "О любви", "Любить человека", "Кузнечик", "Приказ: огонь не открывать", "Гум-Гам", "Битва за Москву".

Фото: скриншот с видео

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