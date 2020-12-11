В пятницу, 11 декабря, апелляционная инстанция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила меру пресечения судебному эксперту Института экспертиз МВД Украины Константину Дубоносу, которого неделю назад арестовали до 30 января 2021 года.

Его подозревали в том, что он провел экспертизу в интересах застройщика Максима Микитася, которого НАБУ могло использовать для фальсификации дела в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Напомним, 30 ноября НАБУ вручило подозрение судебному эксперту. Речь идет об инциденте, который произошел весной 2017 года. Дубоноса подозревают в том, что он провел экспертизу в интересах Микитася и получил за это скидку в 120 000 гривен на паркоместо в Жилищном комплексе "Артемовский".

НАБУ пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). При этом там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужной экспертизе.

После того, как 28 ноября Татаров выступил с жесткими заявлениями против главы НАБУ Артема Сытника ведомство решило активизировать это уголовное дело и даже попыталась вынести по нему подозрение.

"Татаров назвал директора НАБУ находящимся под внешним управлением функционером и причастным к коррупции чиновником, за что НАБУ инициировало его преследование, заключив на невыгодных для государства условиях сделку со скандальным вором Микитасем, выпустив его за это из СИЗО", - объясняет Портнов.

"Сегодняшнее решение апелляционной инстанции означает, что уголовное дело в отношении Татарова не было успешным, а директор НАБУ Сытник должен быть привлечен к уголовной ответственности за фальсификацию и использование правоохранительных ресурсов для сведения личных счётов", - написал Портнов.

Также напомним, что застройщик Максим Микитась вышел на волю из тюрьмы после того как пошёл на сделку с НАБУ и дал показания против Олега Татарова.

Отметим, что Микитасю и еще семерым лицам инкриминировали участие в коррупционной схеме: в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.