Юрий Витренко, который ранее ушел со скандалом из НАК "Нафтогаз Украины", обвинив главу правления Андрея Коболева в предательстве, может стать главой Министерства энергетики и вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля.

В частности, об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, рассказывая о повестке на следующую неделю в Верховной Раде Украины.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Согласно его сообщению, на следующей неделе утвердят финальный текст бюджета-2021 на финансовом комитете в понедельник.



Также добавятся кадровые вопросы. Будут следующие назначения:

выберут министра образования (в кандидатах: и.о. Сергей Шкарлет);

одобрят вице-премьер-министра энергетики (кандидат: Юрий Витренко из "Нафтогаза").

Эту же информацию "Стране" подтвердила и нардеп Ирина Верещук.



К тому же в правительстве намечаются ротации министров:

министра Кабинета Министров;

министра ветеранов;

и, по словам Железняка, "шатается кресло" Министра экологии.

Ярослав Железняк добавил, что глава Минздрава Максим Степанов, по его мнению, пока останется на своём месте. "Как минимум до конца локдауна", - сказал нардеп.



Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который будет рассмотрен во втором чтении.



Также напомним, что спикер Дмитрий Разумков созывал срочное совещание глав фракций Рады. На нем обсудили бюджет, КСУ и отсрочку РРО.