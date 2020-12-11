В пятницу, 11 декабря, украинского национального гвардейца Виталия Маркива, которого оправдали в итальянском суде, в России заочно арестовали за убийство российского правозащитника и итальянского журналиста на Донбассе. В РФ Маркив объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Софинской.

Так, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Виталия Маркива. Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 стати 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Маркива меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Софинская.

Напомним, что Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года, его приговорили к 24 годам тюрьмы. Но в 2020 году апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца и он вернулся в Украины.

Также "Страна" подробно разбиралась, за что именно судили Маркива и почему он был освобожден.