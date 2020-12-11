В Крыму мужчина поджег микроавтобус с пассажирами. Инцидент произошел на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, водитель заблокировал двери автобуса изнутри и поджег горючую жидкость.

По данным издания "Вести Крым", на момент ЧП в салоне микроавтобуса находился сам поджигатель и его жена. Женщине удалось чудом спастись, выпрыгнув из горящей машины на ходу. Пострадавшая получила ожоги всего тела и травмы. По её словам, она была в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджог канистру с горючим.

По словам очевидцев, женщина смогла выбраться через окно, а вот мужчина остался внутри микроавтобуса и погиб. На месте происшествия работает бригада пожарных.

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