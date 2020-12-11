Авиакомпания Wizz Air массово отменила рейсы в Австрию накануне и сразу после новогодних праздников.

На официальном сайте компании в поиске рейсов из Киева (Жуляны) еще предлагается несколько рейсов на декабрь — на 18 (1159 гривен), 23 (662 гривны) и 28 декабря (662 гривны).

В обратном направлении по нашему запросу выдаются рейсы на 8 января (929 гривен) и 11 января (374 гривны).

Но, как сообщили нам в компании, бронирование на эти рейсы уже недоступно и в текущем расписании перелетов они не стоят. То, что они пока еще светятся на сайте в компании пояснили тем, что система не успела обновится.

Тем, кто уже купил билеты на отмененные рейсы предлагается оставить на сайте заявку на возврат денег (на специализированных форумах пишут, что возврат денег люди ждут уже месяцами) или же оформить перенос рейса.

В компании пояснили отмену рейсов низким спросом на них и изменениями правил въезда в Австрию. Там с 19 декабря и по 7 января ввели обязательный 10-дневный карантин по прилету из стран "красной зоны" (к ним относится и Украина). Срок карантина можно сократить, если через 5 дней после прилета сдать тест на коронавирус и он окажется отрицательным. Но даже 5 дней карантина лишает смысла поездки для многих украинцев.

При этом в Вену через Wizz Air еще можно вылететь из Харькова - 18 и 21 декабря (за 846 гривен), а в обратном направлении 4, 8 и 11 января (за 662 гривны).

Из Киева в Вену можно вылететь на рейсах "Австрийских авиалиний", некоторые из которых осуществляются совместно с МАУ.

"Собственных рейсов МАУ в Вену нет. Есть код-шеринг на "Австрийский авиалиниях". Вылеты из Киева по понедельникам, средам и воскресеньям в 15:40. Пока никаких изменений в расписании нет", - сообщили нам в МАУ.

В системе бронирования МАУ предлагаются вылеты в австрийскую столицу, к примеру, на 23, 28, 30 декабря (но цены "кусаются"- от 5284 гривен). В обратном направлении есть вылеты на 2,3, 4 января (5284-5291 гривен).

Также в Вену из Киева летает компания Ryanair.