По информации "Страны", у мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится в берлинской клинике "Шарите", ухудшилось состояние.



Эту информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс.

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. - Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - прокомментировал "Стране" Фукс.



Напомним, что Геннадий Кернес находится на лечении в Германии. О его реальном состоянии здоровья ходят очень противоречивые слухи. Окружение мэра утверждает, что он идет на поправку. По словам друга, он должен вернуться в Украину в конце декабря.



Ранее "Страна" писала, что Геннадия Кернеса официально признали мэром Харькова без его присутствия. Так, первую сессию открыла председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая. Она напомнила, что на основании голосования 25 октября городская ТИК постановил признать избранным Харьковским мэром Геннадия Кернеса.