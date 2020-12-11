Вакцинация от коронавируса во всех странах Европейского союза начнется одновременно. Такой договоренности достигли лидеры ЕС.

Об этом со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель пишет РИА Новости.

Кроме того, страны Евросоюза будут тесно координировать процесс распределения вакцин от коронавируса в сообществе.

"Мы условились, что хотим это делать очень координировано, и хотим показать, что у всех равный доступ к вакцине", - сказала Меркель.

Напомним, в Евросоюзе хотят выдавать сертификаты всем вакцинированным от коронавируса. А Еврокомиссия подготовит рекомендацию по взаимному признанию результатов тестов на коронавирус.

Также мы писали о том, что Украина сможет начать вакцинацию от коронавируса на полгода позже, чем Запад и Россия.