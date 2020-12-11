Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "112 Украина".

Причиной стала трансляция мультика "Необыкновенное путешествие Серафимы", в котором главного героя озвучил российский актер Александр Михайлов, чья фамилия находится в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по ТВ.

Так, во время внеплановой выездной проверки Нацсовет обнаружил, что телеканал демонстрировал анимационный фильм "Необыкновенное путешествие Серафимы", где одним из актеров дубляжа выступил Александр Михайлов.

"Национальный совет признал нарушение вещателем требований абзаца десятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку действующим законодательством не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых есть лицо, внесенное к Перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованного на вебсайте центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сферах культуры и искусств. Кроме того, нарушены требования пункта а) части первой статьи 59 данного Закона, которым предусмотрено, что телерадиоорганизации обязаны придерживаться законодательства Украины и требований лицензии. Национальный совет объявил ООО "ТРК "112-ТВ" предупреждение и указала на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем", говорится в сообщении Нацсовета.

"Необыкновенное путешествие Серафимы" - мультфильм-история девочки из детдома, дочери священника, которого репрессировали в 1937 году и чей храм разрушили большевики. Несмотря на лишения и давление со стороны воспитателей, она не отказалась от веры в Бога.

Ранее телеканал 112 уже высказывал свою позицию относительно претензий по поводу мультфильма.

Напомним, 10 декабря Нацсовет назначил внеплановую проверку украинскому телеканалу "НАШ". Поводом к проверке стал эфир шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря по интернет-связи принял участие представитель "ЛНР" в ТКГ Родион Мирошник. Журналист Макс Назаров, который как раз и был ведущим передачи, прокомментировал ситуацию "Стране".

Также сообщалось, что Нацсовет устраивал внеплановую проверку телеканала ZIK.