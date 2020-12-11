Президент пока не намерен подписывать закон о возврате уголовной ответственности за за недостоверные декларации.



Об этом "Стране" сообщил высокопоставленный источник в Офисе президента.



Эту же информацию косвенно подтвердил в разговоре со "Страной" и советник главы Офиса Михаил Подоляка.



"Сначала должен прийти официальный ответ от Венецианской комиссии. После этого будет сформирована окончательная стратегия по КСУ. В том числе отношение к закону. На мой взгляд, он (в нынешнем виде) существенно ухудшает изначальный замысел жестко бороться с "плохими декларациями" чиновников", - сказал он "Стране".



Ранее мы сообщали, что Рада восстановила ответственность за недостоверное декларирование. Так, законопроект №4460-д поддержали за основу 287 нардепов и 289 в целом.