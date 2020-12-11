В пятницу, 11 декабря, стало известно о смерти знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука. Он умер в больнице Латвии от осложнений Covid-19.

Об этом со ссылкой на директора ArtDocFest/Riga Виталия Манского сообщает Delfi.

По данным издания, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября. Он собирался купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но в назначенное время не пришёл на встречу. После этого его коллеги и друзья подняли тревогу и стали обзванивать больницы. Сегодня стало известно о его смерти.

Первый международный успех пришел к нему с фильмом "Весна, осень, лето, зима… и снова весна", снятым в 2003-м году.

"В моих фильмах много трагического. В них страдают, умирают, сталкиваются с несчастьем, но если герой в моих фильмах умирает, это не значит, что он умер окончательно. Он просто перерождается в другой жизни", - говорил Ким о своих картинах.

Ким Ки Дук также является лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", лауреатом Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран". Кроме того он известен зрителям по картинам "Время", и "Вздох". В 2004 году режиссер был удостоен "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале за фильм "Самаритянка".

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