Не менее шести человек получили ранения в результате взрыва, который прогремел у здания местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике. Инцидент произошел в пятницу, 11 декабря.

Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник, подъехавший к месту происшествия на машине. Он вышел из авто, забежал во двор учреждения и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв. Сам смертник погиб.

По предварительным данным, машина, на которой передвигался злоумышленник, с 2016 года списана на утилизацию.

Как сообщает "Интерфакс", рассматриваются различные версии случившегося. По словам источника, неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья", - заявил источник и добавил, что перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах Акбар".

Также появилась информация, что утром в пятницу правоохранителям поступил звонок о подорванном подозрительном пакете. На место отправили полицию, работало оцепление. В этот момент к сотрудниками подошел неизвестный. Он оттолкнул одного из силовиков из оцепления - подбежал к зданию ФСБ и подорвался.

Личность нападавшего пока не установлена, на месте работают взрывотехники.

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