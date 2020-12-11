Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" может состояться до конца текущего года. Соответствующее желание подтвердила российская сторона.

Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 11 декабря, сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, видео обнародовано в YouTube.

Так, по данным Арестовича, желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции российская сторона подтвердила на этой неделе.

Кроме того, Арестович заявил, что для Украины главное то, что Россия все еще остается в нормандском процессе и формально нет оснований для перехода к плану "Б" мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, недавно Кравчук рассказал, что власти утвердят план "Б" для Донбасса в начале следующего года.

Также мы писали о том, что у Путина не хотят новой Нормандской встречи с Зеленским, так как договоренности, достигнутые год назад в Париже, выполнены не были.