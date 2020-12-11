Алексей Арестович анонсировал возможную встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки". Скриншот из видео

Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" может состояться до конца текущего года. Соответствующее желание подтвердила российская сторона. 

Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 11 декабря, сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, видео обнародовано в YouTube.

Так, по данным Арестовича, желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции российская сторона подтвердила на этой неделе. 

Кроме того, Арестович заявил, что для Украины главное то, что Россия все еще остается в нормандском процессе и формально нет оснований для перехода к плану "Б" мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, недавно Кравчук рассказал, что власти утвердят план "Б" для Донбасса в начале следующего года.

Также мы писали о том, что у Путина не хотят новой Нормандской встречи с Зеленским, так как договоренности, достигнутые год назад в Париже, выполнены не были. 

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