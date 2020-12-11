Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Украинская сторона предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, 11 декабря.

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко. Ну я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация ТКГ, они совпадают на 99%. Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы также говорим об увеличении состава миссии ОБСЕ в четыре раза", - заявил он.



Арестович объяснил, что ООН пока не рассматривают, потому что Россия имеет право вето в этой организации и таким образом ситуация может затянуться еще на год.



Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский хочет продолжить переговоры с Путиным по Донбассу. Президент считает, что прошлые переговоры привели к результатам и не собирается переходить к "плану Б".



Также напомним, что законопроект о продлении статуса Донбасса зарегистрировали в Раде.