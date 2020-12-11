В Сумской области правоохранители разоблачили 27-летнего "смотрящего" за местной колонией и сообщили ему о подозрении в установлении и распространении преступного влияния.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина попал в колонию в 2013 году. Его приговорили к 13 годам заключения за тяжкое преступление.

"Своим неповиновением выполнять установленные учреждением правила поведения он добился "авторитета" среди осужденных и его определили "смотрящим" по исправительному учреждению закрытого типа", - сообщили в полиции.

Когда мужчина стал "смотрящим", он назначил среди других заключенных помощников и стал контролировать соблюдение "воровских законов" в колонии. Также он собирал деньги в "общак" и распределял их. Осужденных, не желающих подчиняться правилам "смотрящего" и выполнять его указания, избивали.

Кроме того, подозреваемый организовал преступную деятельность группировки и наладил канал поставки наркотиков и психотропов в колонию. Их перебрасывали через забор учреждения местные жители, ранее также отбывавшие в нем наказание.

17 сентября злоумышленники были задержаны во время очередной попытки доставить наркотики в колонию. Им было сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. В том числе о подозрении было сообщено и их лидеру.

Правоохранителям удалось собрать материалы, которые подтверждают причастность 27-летнего "авторитета" к установлению и распространению преступного влияния на территории колонии. В связи с этим ему было дополнительно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ сообщила о задержании в Сумах "смотрящего" за Харьковской областью.

Также мы писали о том, что задержанный "смотрящий" за Харьковский областью может выйти под залог в 440 тысяч грн.