В Украине, где с 8 января 2021 года, по данным Кабмина, введут локдаун, уже с мая эпидемия коронавируса пойдет на спад. С этого периода будет действовать такой адаптивный карантин, который "позволит дышать легче", а позже жители нашей страны вообще забудут о Covid-19.

Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко в комментарии ТСН в пятницу, 11 декабря.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Уже не будет такого, как было, в этот период", - сказал он.

По словам Ляшко, улучшению ситуации с Covid-19 в Украине будет способствовать сезонность вируса. Врач добавил, что весной и летом пандемия коронавируса пойдет на спад.

"Я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою агрессивность и циркуляцию", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что к этому времени в Украине появится вакцина от Covid-19.

"Плюс, появится вакцина и с каждым днем ​​все больше людей будет прививаться против коронавируса, формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным, и мы забудем вообще об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, 11 ноября в Украине ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса, и заменили адаптивный карантин новым локдауном. Теперь регионы не делят по зонам на всей территории объявили общегосударственный карантин с "оранжевым" уровнем.

Также мы писали, что в Кабмине приняли решение об объявлении в Украине январского локдауна. Он продлится с 8 по 24 января. Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время локдауна в начале следующего года.