10 декабря Евросоюз таки смог принять бюджет, который ранее заблокировали Венгрия и Польша. В нем появился спецфонд по борьбе с коронавирусом на 750 миллиардов евро.

Причиной блокировки была ремарка в законопроекте, что помощь странам ЕС будет осуществляться, лишь если они соблюдают "верховенство закона".

Варшава и Будапешт, которые уже несколько лет игнорируют ряд норм Евросоюза (по мигрантам, ЛГБТ и свободе слова) вследствие этой нормы могли остаться без денег. Конкретно - 23 миллиарда из спецфонда были предназначены для Польши и 4,3 млрд - для Венгрии.

Накануне саммита ЕС, который идет 10-11 декабря, с Варшавой и Будапештом провел переговоры Берлин. В итоге удалось прийти к соглашению, и восточноевропейские "бунтари" поддержали бюджет.

В чем суть этого компромисса?

Условие по "верховенству закона" в бюджете осталось. Однако стороны согласовали документ, определяющий механизм для запуска санкций. Он дает возможность Польше и Венгрии обжаловать решение и заморозить его на время судебных тяжб.

То есть, пока длится рассмотрение дела в суде ЕС, Еврокомиссия обязана продолжать выделение помощи. Отметим, что дела там слушаются по несколько лет.

Во-вторых, старые выплаты, которые относятся к бюджету 2020 года, будут продолжаться, несмотря ни на что.

В-третьих, в документ заложено требование "искать общую позицию" среди стран Евросоюза, если государство, которое оштрафовали, вынесет вопрос на обсуждение.

То есть по сути принцип "верховенства закона", который не нравился Польше с Венгрией, убрать не удалось. Но получилось создать механизм для затягивания процесса штрафа.

Также по результатам саммита ЕС, который заканчивается сегодня, стороны должны озвучить заявление, что штрафы за несоответствие "верховенству закона" будут вводиться, чтобы обеспечить целевое расходование денег, а не как наказание. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее "Страна" сообщала, как американский миллиардер Джордж Сорос призывал ЕС не идти на компромисс с Польшей и Венгрией и "отлучить" их от европейской финансовой помощи. В ответ премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу изгнать структуры Сороса и отбросить его идеологию.

Как видим, руководство Евросоюзо решило конфликт не обострять и пришло с поляками и венграми к компромиссу.