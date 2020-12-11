В пятницу, 11 декабря, в Минздраве дали рекомендации туристам, которые планируют отправиться в путешествие во время новогодних праздников.



Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в ходе очередного брифинга.



В министерстве рекомендуют проверить информацию о ситуации в той стране, прежде чем уехать за границу.

Степанов просит, чтобы граждане придерживались всех правил безопасности, однако пока путешествовать не рекомендует.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, ознакомьтесь с информацией, какова ситуация в этой стране по Covid-19 и условия поезди туда. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.



Речь Степанова про путешествия в 23:43.



Напомним, что в Украине объявили о локдауне с 8 по 24 января. Мы подробно расписали перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.



Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ дали рекомендации, как безопасно отметить Новый год. Так, в ВОЗ рекомендуют отказаться в период праздников от путешествий и не приглашать домой большие компании.