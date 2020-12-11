Впереди новый локдаун, и подсластить пилюлю для бизнеса призвана разовая помощь для физлиц-предпринимателей.

Получить обещанные 8 тысяч гривен от государства на первый взгляд представляется легким. Однако ФОПам нужно понимать, что выплата предоставляется единоразово при условии уплаты всех налогов ЕСВ в течение 3 месяцев и зарплаты, меньшей, чем 30 тысяч гривен.

Несмотря на это, власти ожидают, что такой услугой могут воспользоваться около миллиона украинцев.

"Страна" составила пошаговую инструкцию, как наемным работникам и предпринимателям, потерявшим доходы из-за карантина, попытать свои шансы на получение обещанных 8 тысяч гривен компенсации от государства.

Кто может претендовать на помощь?

Чтобы получить деньги ФЛП должен соответствовать критериям, установленным в законе №4429:

предпринимательский стаж больше 3 месяцев;





месячная зарплата не превышает 30 тысяч грн (по состоянию на октябрь 2020 г);





в течение трех последних месяцев работодатель начислял ЕСВ (единый соцвзнос) на работников и себя;





не было работы по совместительству. То есть ФОП не являлся руководителем и работником одновременно.





деятельность должна соответствовать классификатору видов экономической деятельности по следующим направлениям: розничная торговля (кроме продажи авто и мотоциклов), временное размещение, общепит, кинотеатры, развлечения, творчество и искусство, спорт и отдых.

Этим критериям ФОПы должны соответствовать формально, поскольку система не берет во внимание период карантина и не проверяет убытки каждого конкретного предпринимателя.

При этом, если вдруг выяснится, что на матпомощь подался ФОП, не соответствующий критериям, сумму придется вернуть в двойном размере.

Как получить помощь. 4 шага

Необходимо подать электронное заявление через вебпортал электронных услуг "Дія". Или через мобильное приложение. Для этого нужно быть там зарегистрированным как ФОП (как это сделать - инструкция тут).



В заявлении застрахованное лицо указывает свои ФИО, дату рождения, серию или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер паспорта; адрес места жительства; подтверждает соответствие положениям этого закона и указывает номер банковского счета, на который зачислят выплату.



Решение о выплате или отказе в выплате такой помощи принимают региональные службы занятости. Они же будут осуществлять выплаты. Перечислять средства для этой выплаты будет Пенсионный фонд по спискам, предоставленным Минцифрой.



Деньги перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет ПФУ, открытый в "Ощадбанке". А оттуда - в банк, который отмечается в заявлении предпринимателя.

Важно! Повторимся, что заявители, которые предоставили недостоверные данные, должны будут вернуть их государству в двойном размере. То есть не 8, а уже 16 тысяч грн.

В Минцифре анонсировали, что оформление заявки через "Дію" потребует 5 минут. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, более миллиона украинцев получат выплаты общим объемом в 10 млрд грн.

Проблемы со схемой

Впрочем, процедуру многие уже критикуют.

Глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко уверен: чтобы получить компенсации по частичной безработице, нужно предоставить массу документов. При этом система в целом представляет собой сплошную бюрократическую волокиту и лишнюю головную боль. К тому же, проверки осуществляет Гоструда.

По словам главы движения SaveФОП Сергея Доротича, 8 тысяч - сумма смешная и не покроет и части убытков из-за нераспроданного товара, расходов за аренду, охрану, складские помещения, уборку.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что от помощи отрезается масса украинцев, которые не оформлены официально - миллионы граждан, работающих на рынках, в ресторанах, сфере обслуживания. Как им выжить - вопрос открытый.