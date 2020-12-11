Впереди новый локдаун, и подсластить пилюлю для бизнеса призвана разовая помощь для физлиц-предпринимателей.
Получить обещанные 8 тысяч гривен от государства на первый взгляд представляется легким. Однако ФОПам нужно понимать, что выплата предоставляется единоразово при условии уплаты всех налогов ЕСВ в течение 3 месяцев и зарплаты, меньшей, чем 30 тысяч гривен.
Несмотря на это, власти ожидают, что такой услугой могут воспользоваться около миллиона украинцев.
"Страна" составила пошаговую инструкцию, как наемным работникам и предпринимателям, потерявшим доходы из-за карантина, попытать свои шансы на получение обещанных 8 тысяч гривен компенсации от государства.
Кто может претендовать на помощь?
Чтобы получить деньги ФЛП должен соответствовать критериям, установленным в законе №4429:
- предпринимательский стаж больше 3 месяцев;
- месячная зарплата не превышает 30 тысяч грн (по состоянию на октябрь 2020 г);
- в течение трех последних месяцев работодатель начислял ЕСВ (единый соцвзнос) на работников и себя;
- не было работы по совместительству. То есть ФОП не являлся руководителем и работником одновременно.
- деятельность должна соответствовать классификатору видов экономической деятельности по следующим направлениям: розничная торговля (кроме продажи авто и мотоциклов), временное размещение, общепит, кинотеатры, развлечения, творчество и искусство, спорт и отдых.
Этим критериям ФОПы должны соответствовать формально, поскольку система не берет во внимание период карантина и не проверяет убытки каждого конкретного предпринимателя.
При этом, если вдруг выяснится, что на матпомощь подался ФОП, не соответствующий критериям, сумму придется вернуть в двойном размере.
Как получить помощь. 4 шага
- Необходимо подать электронное заявление через вебпортал электронных услуг "Дія". Или через мобильное приложение. Для этого нужно быть там зарегистрированным как ФОП (как это сделать - инструкция тут).
- В заявлении застрахованное лицо указывает свои ФИО, дату рождения, серию или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер паспорта; адрес места жительства; подтверждает соответствие положениям этого закона и указывает номер банковского счета, на который зачислят выплату.
- Решение о выплате или отказе в выплате такой помощи принимают региональные службы занятости. Они же будут осуществлять выплаты. Перечислять средства для этой выплаты будет Пенсионный фонд по спискам, предоставленным Минцифрой.
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Деньги перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет ПФУ, открытый в "Ощадбанке". А оттуда - в банк, который отмечается в заявлении предпринимателя.
Важно! Повторимся, что заявители, которые предоставили недостоверные данные, должны будут вернуть их государству в двойном размере. То есть не 8, а уже 16 тысяч грн.
В Минцифре анонсировали, что оформление заявки через "Дію" потребует 5 минут. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, более миллиона украинцев получат выплаты общим объемом в 10 млрд грн.
Проблемы со схемой
Впрочем, процедуру многие уже критикуют.
Глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко уверен: чтобы получить компенсации по частичной безработице, нужно предоставить массу документов. При этом система в целом представляет собой сплошную бюрократическую волокиту и лишнюю головную боль. К тому же, проверки осуществляет Гоструда.
По словам главы движения SaveФОП Сергея Доротича, 8 тысяч - сумма смешная и не покроет и части убытков из-за нераспроданного товара, расходов за аренду, охрану, складские помещения, уборку.
Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что от помощи отрезается масса украинцев, которые не оформлены официально - миллионы граждан, работающих на рынках, в ресторанах, сфере обслуживания. Как им выжить - вопрос открытый.