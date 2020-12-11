Служба безопасности Украины разоблачила преступную организацию, которая незаконно переправляла анаболические стероиды за границу. За все время своей деятельности группировка нелегально продала специфического товара на 65 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 11 декабря.

По предварительной информации сильнодействующие препараты, в частности "метандиенон" и "нандролон" незаконно сбывали в страны Евросоюза и Россию. Часть препаратов реализовывалась и на территории Украины.

Уточняют, что товар злоумышленники продавали с помощью специальных интернет-сайтов, а доставляли его почтой или через курьеров, которые также входили в состав банды. Деньги покупатели перечисляли на банковские карточки.

Один из курьеров группировки был задержан правоохранителями при попытке отправки партии стероидов в одну из стран Европы. Во время обысков по местам жительства и складским помещениям фигурантов дела правоохранители обнаружили банковские карточки, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяли партию сильнодействующих препаратов, которая оценивается в 3 млн грн на черном рынке.

Напомним, ранее мы сообщали о двух украинских девушках, которые планировали ввезти в с сокрытием от таможенного контроля партию бриллиантов.