Цены на газ на европейских хабах, где Украина сейчас покупает топливо, пошли вверх.

На 10 декабря на голландской бирже TTF ценник подскочил до 194,5 долларов за тысячу кубов. Это рекордный показатель с апреля 2019 года.

Для сравнения: на начало декабря газовые котировки составляли 183 доллара, а, к примеру, в октябре — 150 долларов. Если сравнивать с летними ценниками, то тут вообще рекорд - подорожание вдвое.

Растет нефть, растет и газ

Формально скачек цены связан с наступлением зимнего сезона и холодной температурой. Но не только это.

"Тут сработало несколько факторов. Во-первых, дорожает нефть, к котировкам на которую привязаны и другие энергоресурсы. В том числе и газ. Во-вторых, продолжает расти спрос на газ на азиатских рынках, в частности, в Китае, что связано с активным восстановлением экономики. Там в отдельные дни цены на газ уже достигала 300 долларов за тысячу кубов. В-третьих, на фоне новостей о массовой вакцинации в Европе, улучшились прогнозы по развитию европейской экономики. Все это толках цены вверх", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, в ближайшее время газовые котировки вполне могут достигнут 200-220 долларов.

Главная интрига - что будет с ценами в Украине.

По действующей формуле расчета стоимости газа за ориентир берется именно ценник голландской биржи TTF, и уже на него накручивается доставка, налоги и прочее.

На декабрь "Нафтогаз" не менял цену на газ для населения, оставив ее на уровне 6,33 гривен за куб. Но у всех поставщиков цены разные. Максимальный тариф на сегодня - у компании "Львовэнергосбыт" (9,05 гривен за куб).

То есть, уже сейчас цены, мягко говоря, высокие.

Если же в Европе ценник установится на отметке 200 долларов, газ в Украине подорожает еще, как минимум, на 10%, — говорит Корольчук. И это без учета доставки, тарифы на которую также переписывают.

"Страна" разбиралась, как меняются газовые ценники.

Морозы, Китай, вакцина

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, декабрьское подорожание газа было прогнозируемым.

"В этом году, в отличие от прошлого, европейские газовые трейдеры на накапливали больших запасов. Напомню: в 2019 году все опасались проблем с транзитом, поэтому забивали хранилища под завязку. Но этим летом таких рисков не было, поэтому запасы в Европе - стандартные. Не удивительно, что с началом холодов цены поползли вверх, так как начал расти спрос", — говорит Марунич.

Впрочем, по словам Корольчука, морозы - далеко не единственная причина подражания газа.

Во-первых, пошли вверх котировки на нефть. По состоянию на 11 декабря, баррель нефти марки Brent превысил планку в 50 долларов и стоит уже 50,3 доллара. По сравнению с предыдущими торгами, ценник вырос на 10 центов и стал рекордным с марта 2020 года.

Нефтяные котировки растут на волне новостей о вакцинации от коронавируса, то есть, появилась надежда, чт пандемия вскоре пойдет на спад.

К ценам на нефть привязаны и ценники на другие энергоресурсы, в том числе, газ.

"По прогнозам, нефть может подорожать до 60 долларов за баррель. Что станет толчком и для повышения цен на газ", — говорит Корольчук.

Во-вторых, газовый рынок, "автономно" от нефтяного также отреагировал на хорошие новости с коронавирусного фронта. С началом вакцинации от ковида в Европе, улучшились прогнозы для европейской экономики. Трейдеры ждут увеличения спроса на газ со стороны промышленности.

В-третьих, европейские газовые ценники толкает вверх активизация азиатского рынка. Китайская экономика растет, в регионе стремительно повышается спрос на газ. "На местных биржах уже можно увидеть ценник в 300 долларов за тысячу кубов", — говорит Корольчук.

По его словам, в Европе такой цены не будет. "Диапазон для газа на ближайшие месяцы - от 180 д 220 долларов за тысячу кубов. Цена будет то немного проседать, то снова расти в зависимости от текущей конъюнктуры", — считает эксперт.

Плюс 10% к газу плюс - дорогая доставка

В Украине в декабре цены на газ, по сравнению с ноябрьскими, практически не изменились. Нафтогаз предлагает для населения газ по 6,33 гривны за куб, региональные газсбыты - 8,88 гривен, а, к примеру, "Львовэнергосбыт" — 9,05 гривен. С учетом доставки выходит от 7 гривен до 11-12 гривен в зависимости от поставщика. То есть, уже или близко к прошлогодний цене на начало отопительного сезона или даже выше.

Формально цены на га в Украине привязаны именно к бирже TTF (плюс доставка, маржа Нафтогаза, НДС). То есть, по мере подорожания газа в Европе, будут расти тарифы и у нас, — говорит Дмитрий Марунич.

На Украинской энергетической бирже (оптовая продажа) газ на условиях предоплаты торговался 10 декабря по 6480 гривен за тысячу кубов. Для сравнения: на 27 ноября цена составила 5959 гривен. То есть, уже плюс почти 500 гривен на тысяче кубов или 50 копеек на кубе.

С учетом подорожания газа в Европе, партии на границе с Украиной подскочат в цене еще на 1 тысячу гривен (за тысячу кубов). Соответственно, будут расти и розничные цены.

Впрочем, Юрий Корольчук считает, что газовые ценники для людей не кинутся переписывать сразу.

"Может еще и на январь ничего не будут менять, а подорожания начнется с февраля. если будут стойкие тенденции к цензовому росту на нефть и газ. В этом случае газ для населения подряжает в среднем на 10%", — говорит он.

То есть, ценник от поставщиков будет в диапазоне от 7 гривен до 10 гривен за куб без учета доставки. А она тоже повышается уже с января 2021 года.

Правда, пока идут торги - насколько именно вырастет тариф на доставку.

"Страна" уже писала, что облгазы подали расчеты, согласно которым доставка должна подорожать в среднем почти вдвое, а п некоторым поставщикам еще больше.

Но НКРЭ предлагает порезать "хотелки" газовщиков. К примеру, для "Житомиргаза", который запросил повышение тарифа с 1,09 до 3,32 гривен, хотят оставить цифру в 1,82 гривен за куб;

Для "Львовгаза" (просил увеличение с 1,11 до 4714 гривен) — 1,79 гривен и т.д.

Регулятор отреагировал в том числе, на широкий общественный резонанс темы с подорожанием доставки газа в разы.

Но, даже урезанный тарифы все равно предусматривают заметное подорожание доставки. Скажем, если житель Житомира платил чуть больше 1 гривны за куб, то будет уже на 73 копейки больше.

Для жителей частных домов, отапливаемых газом (в месяц нужно, минимум, 500 кубов), это переплата в 365 гривен в месяц. Если же еще и газ подорожает на гривну, то платежа потяжелеет уже почти на 900 гривен.

Но основное влияние на платежки украинцев динамика цен на газ в Европе окажет в следующем году, когда отменят фиксированные цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и, соответственно, расценки на отопление тоже станут зависеть от рыночной конъюнктуры. И если к тому времени, рост мировых цен на газ продолжится, то это приведет к очень значительному росту и цен на отопление.