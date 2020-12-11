Судьи Антикоррупционного суда получили зарплату от 35 до 199 тысяч гривен
Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысяч гривен до 199 тыс. грн зарплаты за ноябрь.
Об этом со ссылкой на ответ суда сообщают "Украинские новости" в пятницу, 11 декабря.
Зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за ноябрь составила 179 606 гривен.
Зарплаты судей за ноябрь:
- судья Инна Билоус получила 137 483 гривны,
- судья Андрей Бицюк - 156 833 гривны,
- судья Сергей Боднар - 108 124 гривны,
- судья Владимир Воронько - 179 786 гривен,
- судья Татьяна Гавриленко - 96 068 гривен,
- судья Маркиян Галабала - 142 771 гривна,
- судья Николай Глотов - 153 643 гривны,
- судья Виталий Дубас - 126 908 гривен,
- судья Лариса Задорожная - 158 635 гривен,
- судья Инна Калугина - 148 059 гривен,
- судья Олег Колиуш - 153 347 гривен,
- судья Алексей Кравчук - 148 059 гривен,
- судья Виталий Крикливый - 145 421 гривна,
- судья Виктор Маслов - 137 483 гривны,
- судья Вера Михайленко - 120 613 гривен,
- судья Дмитрий Михайленко - 148 059 гривен,
- судья Наталья Мовчан - 198 991 гривна,
- судья Сергей Мойсак - 163 669 гривен,
- судья Андрей Никифоров - 126 908 гривен,
- судья Виктор Ногачевский - 126 908 гривен,
- судья Оксана Олейник - 142 865 гривен,
- судья Олег Павлишин - 136 980 гривен,
- судья Игорь Панаид - 121 473 гривны,
- судья Виктор Панкулич - 126 908 гривен,
- судья Ольга Саландяк - 77 555 гривен,
- судья Александр Семенников - 137 483 гривны,
- судья Екатерина Сикора - 142 771 гривна,
- судья Игорь Строгий - 32 734 гривны,
- судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен,
- судья Леся Федорак - 152 340 гривен,
- судья Олег Федоров - 114 821 гривна,
- судья Тимур Хамзин - 121 872 гривны,
- судья Валерия Чорная - 174 979 гривен,
- судья Екатерина Широкая - 108 715 гривен,
- судья Ярослав Шкодин - 142 771 гривна.
Ранее мы писали, сколько за сентябрь получил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковю
Также рассказывали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заработал на своей должности в сентябре больше 80 тысяч гривен.