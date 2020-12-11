Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысяч гривен до 199 тыс. грн зарплаты за ноябрь.

Об этом со ссылкой на ответ суда сообщают "Украинские новости" в пятницу, 11 декабря.

Зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за ноябрь составила 179 606 гривен.

Зарплаты судей за ноябрь:

- судья Инна Билоус получила 137 483 гривны,

- судья Андрей Бицюк - 156 833 гривны,

- судья Сергей Боднар - 108 124 гривны,

- судья Владимир Воронько - 179 786 гривен,

- судья Татьяна Гавриленко - 96 068 гривен,

- судья Маркиян Галабала - 142 771 гривна,

- судья Николай Глотов - 153 643 гривны,

- судья Виталий Дубас - 126 908 гривен,

- судья Лариса Задорожная - 158 635 гривен,

- судья Инна Калугина - 148 059 гривен,

- судья Олег Колиуш - 153 347 гривен,

- судья Алексей Кравчук - 148 059 гривен,

- судья Виталий Крикливый - 145 421 гривна,

- судья Виктор Маслов - 137 483 гривны,

- судья Вера Михайленко - 120 613 гривен,

- судья Дмитрий Михайленко - 148 059 гривен,

- судья Наталья Мовчан - 198 991 гривна,

- судья Сергей Мойсак - 163 669 гривен,

- судья Андрей Никифоров - 126 908 гривен,

- судья Виктор Ногачевский - 126 908 гривен,

- судья Оксана Олейник - 142 865 гривен,

- судья Олег Павлишин - 136 980 гривен,

- судья Игорь Панаид - 121 473 гривны,

- судья Виктор Панкулич - 126 908 гривен,

- судья Ольга Саландяк - 77 555 гривен,

- судья Александр Семенников - 137 483 гривны,

- судья Екатерина Сикора - 142 771 гривна,

- судья Игорь Строгий - 32 734 гривны,

- судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен,

- судья Леся Федорак - 152 340 гривен,

- судья Олег Федоров - 114 821 гривна,

- судья Тимур Хамзин - 121 872 гривны,

- судья Валерия Чорная - 174 979 гривен,

- судья Екатерина Широкая - 108 715 гривен,

- судья Ярослав Шкодин - 142 771 гривна.

Ранее мы писали, сколько за сентябрь получил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковю

Также рассказывали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заработал на своей должности в сентябре больше 80 тысяч гривен.