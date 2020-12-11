Аэропорт "Борисполь" из-за сложных погодных условий отправляет самолеты на посадку в резервные аэропорты, а некоторые рейсы отменяет вообще. Также отменяли рейсы и в аэропорту "Киев" (Жуляны).



Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" в соцсетях.

"Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки", - рассказали в пресс-центре.



Правда три рейса из Шарм-Эль-Шейха, которые откладывались, все-таки успешно прибыли в "Борисполь". Однако рейсы в Анкару, Николаев и Дубай в ночь на 11 декабря отменили.

Пассажиров просят брать во внимание возможные изменения в расписании рейсов.





Ранее "Страна" сообщала, что после ледяного дождя в аэропорту Борисполя отложили четыре рейса МАУ. В МАУ посоветовали в таких погодных условиях следить за данными онлайн-табло на сайте аэропорта "Борисполь" и изучать обновления на ресурсах авиакомпании.



Также напомним, что из-за непогоды в Украине экстренно ввели ограничения и на движение грузового транспорта во избежание аварий и пробок на дорогах.