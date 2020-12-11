Киевский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску юриста Андрея Портнова против основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, прокуратуры и частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс" ("24 канал").

Об этом Портнов сообщил в Facebook.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и закрепил мою победу над скандально известным, финансируемым Фондом Сороса "Возрождение", позиционирующим себя антикоррупционером, причастным к хищениям международных средств вором Шабуниным. Кроме него мне проиграли также одиозный, принадлежащий подозреваемому в земельных махинациях мэру Львова Садовому 24-й канал и Специализированная антикоррупционная прокуратура", - написал Портнов.

По словам юриста, все три ответчика должны будут оплатить ему расходы и опровергнуть лживую информацию о том, что он якобы проходил по делу о незаконном обогащении.

"Ответчики использовали эту ложь для поддержания в информационном поле своего дешевого и якобы антикоррупционного авторитета. Суд решил, что САП должен опровергнуть это теперь у себя на сайте, а скандальный вор Шабунин - в эфире 24-го Канала. Судебные процессы проходили с участием всех сторон в открытых судебных заседаниях и осуществлялись с целью утверждения принципа неотвратимости наказания и в рамках учебно-воспитательных мероприятий", - сообщил Портнов.

Напомним, ранее суд обязал Порошенко опровергнуть ложную информацию о Портнове.

Также мы писали, что Портнов подал иск на бывшего министра образования из Кабмина Яценюка за ложное обвинение в плагиате.