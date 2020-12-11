Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое недавно прибыло в немецкий порт Росток, теперь зафиксировано на месте строительства "Северного потока-2". До 31 декабря судно должно уложить небольшой отрезок газопровода на немецком мелководье. Сейчас "Фортуна" находится в той точке, где кончаются трубы, уложенные от немецкого Лубмина в сторону острова Борнхольм.



Об этом передает портал Teknoblog со ссылкой на данные MarineTraffic.

Рядом с баржей расположились сразу три судна поддержки: "Катунь", "Владислав Стрижов" и "Балтийский исследователь". Пока не ясно, чем именно заняты строители на барже, но скорее всего, они готовятся поднять конец трубы, сейчас лежащий на дне моря.

Таким образом, Nord Stream 2 AG выполнила свои обещания. Ранее компания объявила, что намерена 5 декабря продолжить строительство газопровода "Северный поток-2". При этом оператор проекта отметил, что сообщит название судна-трубоукладчика позже.

Однако информацию обнародовало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Оно сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "трубопроводу" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.



Ранее "Страна" сообщала, что 5 декабря трубоукладчик "Фортуна" изменил свое направление на Запад после того, как утром выдвинулся в сторону укладки трубопровода.



Также напомним, что "Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).