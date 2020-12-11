В США, где заявили о нехватке вакцин от Covid-19, с начала пандемии от коронавируса умерли уже 292 001 человек (по данным на 10 декабря - Ред.). Такой показатель на 584 человека превышает боевые потери страны в годы Второй мировой войны.

Об этом со ссылкой на министерство по делам ветеранов пишет USA Today.

Так, по данным чиновников, за годы войны погибли 291 557 человек, еще 113 842 умерли впоследствии от болезней, вызванных ранениями.

"Сейчас мы находимся в таких временных рамках, что, вероятно, в следующие 60-90 дней у нас будет больше смертей в день, чем было во время 11 сентября (2 977 человек, не включая 19 террористов погибли при атаке на башни-близнецы - Ред.) или в Перл-Харборе (тогда погибли 2 403 человек - Ред.)", - заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, врач-вирусолог Роберт Редфилд.







Напомним, двумя днями ранее мы также сообщали, что в США заявили о смерти людей при испытаниях вакцины Pfizer от коронавируса.

Также рассказывали, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по жертвам Covid-19. За сутки умерло 285 пациентов.