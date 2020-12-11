Бывшего депутата парламента Венгрии Жолта Легиня, которого поймали на украинской границе с контрабандными сигаретами, исключили из партии.

Об этом со ссылкой на венгерскую партию социалистов (MSZP), членом которой он был, сообщает Telex.

Так, украинские пограничники задержали Легиня на пункте пропуска "Лужанка". На контроле он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине. А по результатам осмотра его автомобиля пограничники обнаружили в багажнике сигареты без акцизных марок с пометкой "For duty free only".

Жолт Легинь дважды был депутатом венгерского парламента от социалистов. По данным MSZP, Легинь был вице-президентом региональной ассоциации партии округа Сабольч-Сатмар-Берег и председателем национального совета партии по вопросам этики и дисциплины.

Политсила после инцидента заявила, что Легинь покинул все партийные должности и оставил партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Напомним, под Одессой задержали четверых украинцев, которые пытались сбежать от пограничников с 7,5 тыс. пачек сигарет.

Также мы писали, что в Украину из Беларуси под видом селедки пытались провезти фуру контрабандных сигарет.