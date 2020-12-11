Российские врачи пояснили, почему медицинские маски не стоит надевать в мороз, что бы согреться на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Маска не будет работать как "согревающий элемент": на морозе, когда человек дышит и разговаривает, она увлажняется. Эта влага, а также все капли, которые появляются при чихании или кашле, охлаждают маску. А когда средство защиты намокает, то оно теряет все барьерные свойства.

"Поэтому, если идёшь по безлюдной улице, сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага", - сообщили в московском департаменте здоровья.

По мнению врачей-инфекционистов гораздо практичнее и правильнее использовать на улице шарф для сохранения тепла.







Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ не рекомендует носить маски во время занятия спортом. Также не советуется носить респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестами показал украинцам, как не надо носить маску. Он ладонью показал, на какой части лица не должно быть маски (на подбородке, лбу или щеке), а что она должна закрывать нос и рот.