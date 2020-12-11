За последние сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда, который держится второй день, травмировались 163 человека в общей сложности.



Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталью Вишневскую пишет "УНН".



По ее словам, из-за гололеда уже травмировались 150 взрослых и 13 детей. Один человек пострадал от переохлаждения.

В пресс-службе КГГА, в свою очередь, сообщают, что коммунальщики Киева начали обработку дорог противогололедными средствами до начала осадков. Но из-за дождя, который не прекращался до 06:00, приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.



"Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", - рассказали в КГГА.

С начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.



"По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый)", - добавили в КГГА.





Напомним, что гололед в Киеве выбил общественный транспорт из графиков и маршрутов. От начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение.



Также жители города делятся, что в Киеве улицы превратились в сплошной каток. Фото непогоды в столице показали корреспонденты "Страны".