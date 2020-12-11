Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян стал членом политической партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко.

Этой новостью Омелян поделился на своей странице в Facebook.

"Ну что ж, сегодня завершилась моя беззаботная, веселая, полная ярких приключений жизнь бездомного оппозиционера-одиночки. Спасибо Петру Порошенко за предложение стать членом партии "Европейская Солидарность" и войти в ее руководящие органы", - написал политик.

Напомним, ранее экс-министр Омелян раскритиковал период правления президента Украины Владимира Зеленского. Он прибыл на митинг "Руху опору капитуляции" и выступил перед собравшимися.

Также мы писали, что Омеляна подозревают в незаконном снижении портовых сборов. Подробнее об этой истории можно почитать в материале "Страны".