В пятницу, 11 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о решении отменить проведение в 2021 году чемпионата Европы по фигурному катанию из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.



Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс"



Данное решение принято ввиду ввиду ухудшения ситуации с пандемией Covid-19 во всем мире и, как следствие, возрастающих рисков для организаторов и участников.



Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января. Также отменили и Чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров, который должен был пройти в Лионе 12-13 марта.



Чемпионат мира по фигурному катанию пока остается в силе. Он должен пройти 22-28 марта в Стокгольме, хотя организаторы сообщают, что и он может быть отменен, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Ранее "Страна" сообщала, что локдаун в Украине могут объявить раньше 8 января.



Также напомним, что по данным на 11 декабря в Украине за сутки от коронавируса умерло 285 пациентов.