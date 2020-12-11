В Киеве и городах, которые неподалеку от столицы, со вчерашнего вечера начался ледовый апокалипсис. Днем барабанил дождь, а к вечеру минусовая температура сковала ледяным слоем все дороги в столице, превратив их в опасный ледовый каток.

Утром ситуация не улучшилась - если проезжую часть хотя бы как-то раскатали автомобили, то тротуары в Киеве, Житомире и многих других города практически непроходные.

О гололеде было известно заранее - гидрометцентр предупреждал о нем за сутки. Но зима для столичных коммунальщиков, как всегда, пришла неожиданно. Более-менее активно пешеходную часть дорог начали обрабатывать только на утро.

Собрали все фото и видео, которые иллюстрируют непростую ситуацию, которая началась 10 декабря и точно продолжится еще несколько дней. Городские власти и коммунальные службы пытаются исправить ситуацию, но безрезультатно - на посыпанный песком или солью слой тут же намерзает новый лед.

Гололед. Начало

10 декабря в Киеве начался ледяной дождь, который превратил город в каток. Столицу сковали огромные пробки, а такси с правого на левый берег столицы подскочило по цене почти втрое - до 500 гривен.

Так выглядела карта Киева 10 декабря в 18:00 - авария на аварии из-за гололеда.

Транспорт в Киеве начал постепенно выходит из строя. Первыми "сдались" трамваи возле Национального цирка Украины.

Чуть позже перекрыли Житомирскую трассу. Ограничение действуют, чтобы предотвратить аварии и пробки на дорогах.

Гололед образовался из-за мороза и осадков в виде мокрого снега и дождя. "Город стоит в многокилометровых пробках. Повсюду ДТП. Замерзает не только проезжая часть, но и тротуары. Жители столицы уже собственными силами посыпают улицу солью. Также слоем льда покрылись окна в домах и автомобили на улице", - так начиналось непоправимое.

Из-за гололеда рейсы отменил аэропорт "Борисполь", где не смогли принять самолеты и отправили их в резервные аэропорты.

Каток на второй день

Утром картина только ухудшилась.

Telegram-канал "Политика Страны" публикует утренние кадры не для слабонервных. На площади перед Киевским апелляционным судом пешеходы идут, цепляясь за заборы и поручни, пытаясь изо всех сил удержаться на руках.

"Но некоторые больно падают. Коммунальщиков, которые бы посыпали соль или чистили гололёд, нет", - сообщает наше издание.

А вот кадры Kievmap с Андреевского спуска, который превратился в Ледовый спуск. Люди ползком спускаются вниз, а подняться - задача не из легких. Они идут маленькими аккуратными шагами, в основном возле стен домов, держат друг друга за руки, помогают подняться тем, кто упал.

Эти кадры - не постановочные, а реальные. Такой бесплатный каток сейчас залит по всему Киеву.

Вот еще видео с Андреевского спуска. На нем ребенок с портфелем не может подняться, постоянно падая и откатываясь назад и вбок. Люди перемещаются ползком или катясь на зимних ботинках, словно на коньках. Но так лавировать удается не всем.

Утром ситуация не особо изменилась - на кадрах видно, как пешеходы спасаются кто как может. Мужчина сам расчищает себе дорогу, проламывая узкую тропинку обувью. Неконтролируемые машины, словно жестяные банки бьются друг о друга. Люди то и дело падают, ударяются, снова поднимаются и продолжают карабкаться дальше.

Часть видео сопровождается надписью The Walking Dead (Ходячие мертвецы, Ред.)

Ожидаемо, все шишки за такую ситуацию, полетят в киевского градоначальника Виталия Кличко, рядом с домом которого, несмотря на тотальное обледенение, лёд почистили.

В соцсетях по-разному сигнализируют об опасности, которая сегодня поджидает на улице.

"Я так понимаю сейчас в Киеве челлендж - дойти или сдохнуть", - пишет Александр Массальский.

В комментариях пользователи оставляют жуткие кадры полностью обледеневших дорог. Нетрудно представить, какие испытания поджидают на этом ледяном зеркале.

В соцсетях дают штрихи к портрету ледяного апокалипсиса.

"Тротуары - стекло, люди по проезжей части идут. Иногда падают, почти под колеса. Коммунальщики тоже люди, по ночам не работают. И мэр тоже спит. Хотя, впрочем, разве в Городе есть мэр?", - пишет журналист Елена Деревянко и публикует фото заледеневшей столицы.

Люди двигаются по проезжей части, потому что машины раскатали лед. "На тротуары даже бесполезно смотреть", - пишут пользователи.

О том же пишет журналист Денис Иванеско.

"Кошмар на улице. Люди идут по дороге - тротуары во льду. Сильно скользко. А дороги посыпаны и машины лед разбили - пройти можно".

"Можно на коньках выходить", - комментирует ситуацию паблик "ДТП Киев" и публикует характерное фото из центра столицы.

Политолог Виктор Уколов пишет о том, что школа №108 в Киеве закрыта из-за гололеда. Недостаток школы в том, что она находится на вершине горы.

"Но мы добрались, чтобы об этом узнать, и только потом всем сообщили в школьных группах в вайбере и телеграмм. Дети счастливы день дистанционного обучения", - написал Уколов в Facebook.

Не только в Киеве есть проблемы - скован во льдах и соседний Житомир. Жалобы на гололед идут из Винницкой и Хмельницкой области.

В соцсетях уже пошли мемы на тему гололеда.

Тем не менее, многим не до смеха: в травмпункты по Киеву попали 163 человека, по данным на это утро.

Что говорят в мэрии

Коммунальные службы утром начали проявлять свое присутствие в городе. Журналисты "Страны" увидели коммунальщиков на площади Леси Украинки, где они лопатами чистили асфальт от обледенения.

Также лед разбили у дома, где живет градоначальник Виталий Кличко.

По данным "Киевавтодора", всего в течение ночи 36 бригад вручную обрабатывали тротуары и остановки общественного транспорта, ступени подземных и наземных переходов.

При этом сообщается, что непростые погодные условия сводили всю работу коммунальных служб на нет, поскольку "на посыпанную смесь из песка и соли намерзал новый слой льда".

Также для борьбы со льдом на тротуарах вывели Bucher City Cat.

C начала непогоды использовано 2143,7 тонн соли, 99,6 тонн смеси из соли и песка, 258,3 тонны редких хлоридов.

Борьба коммунальщиков не сработала: гололед выбил общественный транспорт в Киеве из графиков и маршрутов. В столице ввели оперативное положение, сообщает "Киевпастранс" в своем Telegram.

Масштаб ЧП можно представить также по числу обесточенных населенных пунктов по стране. По состоянию на 7:00 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) без света остались 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевской - 79, Житомирской - 58, Черновицкой - 36.

В восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Когда закончится погодный локдаун

В ближайшие дни погода в Киеве не изменится. По данным Укргидрометцентра, в субботу, 12 декабря, ночью мороз достигнет отметки в -5 градусов, а завтра днем ожидается еще больше мокрого снега.

В воскресенье, 13 декабря, ночью также передают мокрый снег и до -2 градусов. А вот уже днем, если не успеть очистить лед на дорогах, ситуация может ухудшиться тем, что поверх ледяного слоя припорошит новым снегом с дождем. Вся эта "красота" замерзнет ночью 14 декабря, когда температура опуститься до -1.

Такие колебания - от плюсовых температур и осадков днем до мороза ночью ожидаются и в начале следующей недели.

Так что жителям Киева предстоит подготовиться к осложнениям, купить себе на обувь специальные накладки - когти, чтобы передвигаться по городу.

А до тех пор, пока лед не растает сам собой, нужно учиться не падать на льду. Такие советы дает Центр общественного здоровья, публикуя инфографику.

Передвигаться медленно, не держа руки в карманах. Колени должны быть расслаблены. В случае потери равновесия, старайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения. Не проходите мимо домов и деревьев, чтобы избежать падения сосулек.

Особенно внимательными нужно быть, переходя перекресток.

Выбирайте обувь на низком ходу с рельефной подошвой.