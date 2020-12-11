Из-за ухудшения погодных условий и первых сильных морозов в Западной Европе стоимость газа на спотовом рынке, на котором его покупает Украина, поднялась до максимального значения за последние двадцать месяцев.

Об этом пишет "Интерфакс" в пятницу, 11 декабря.

Так, на голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов накануне выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца. Это является максимальным показателем с 10 апреля 2019 года.

Синоптики в свою очередь обещают восходящий температурный тренд, что неизбежно понизит котировки голубого топлива.

Напомним, что Европа в декабре 2020 активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые девять дней первого зимнего месяца показывает, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Поступление сжиженного природного газа в газопроводную сеть Европы с терминалов СПГ в декабре может повторить по объемам результат ноября 2020 года (однако в годовом сравнении это подразумевает 35-процентное снижение).

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