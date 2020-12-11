Популярный американский журнал Time определился с кандидатурами, достойными своей знаменитой номинации "Человек года". И причем, в этот раз достойных оказалось сразу двое.

Номинацию "Человек года" за 2020 год получили кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и претендент на пост вице-президента Камала Харрис.

"Человек года - это не только год, который был в прошлом году, но и то, куда мы направляемся", - заявили члены редколлегии журнала в официальном Twitter.





Ранее "Страна" сообщала, что больше половины республиканцев в Конгрессе поддерживают Трампа в борьбе за отмену итогов выборов.

Так же мы рассказывали, что инаугурационный комитет США отказался признавать победу Байдена на выборах президента.