Вакцина от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX может появится в Украине уже с 1 марта 2021 года.

Об этом рассказал народный депутат, глава парламентского Комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - сказал он.

Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные и люди с сопутствующими болезнями.

Председатель Комитета Рады считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о снижении распространения коронавируса.

Радуцкий также добавил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. По его словам, это бы позволило найти средства для дополнительных закупок.

Напомним, в эфире этой же программы Радуцкий заявил, что локдаун в Украине могут объявить раньше 8 января.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда украинцев начнут прививать от коронавируса, по какой цене и сколько людей смогут охватить.