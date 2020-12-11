По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 514 человек. Число летальных случаев составило за сутки 285, и это снова печальный рубеж. Предыдущий антирекорд по смертям был отмечен 9 декабря, когда за сутки от коронавируса умерли 276 человек.

Напомним, что вчера, 10 декабря, в стране было зафиксировано 13 371 новое заражение.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 872 228 человек. Выздоровело за последние 24 часа 15 327 пациентов (всего с начала пандемии - 480 348 человек - Ред.).

Умерло за сутки 285 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 14 775 - Ред.). Госпитализированы за сутки 2 846 человек. Среди новых зараженных 638 детей и 690 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 880 человек), Днепропетровской области (759), Запорожской области (895), Днепропетровской области (759) и Одесской области (874).

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