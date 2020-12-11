Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах и продолжает попытки оспорить их результаты в судах.

И в этом ему активно помогают соратники по Республиканской партии, как передает издание Intelligencer.

106 видных конгрессменов-республиканцев подписали протокол, направленный в Верховный суд в поддержку петиции генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. В петиции содержится просьба к Верховному суду издать экстренный приказ, который аннулирует результаты президентских выборов и объявляет победителем Джо Байдена в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине из-за нарушений при голосовании по почте.

Это означает, что более половины республиканцев в Палате представителей уже поддержали попытку Трампа отменить итоги выборов и остаться у власти еще на четыре года.

Эксперт по избирательному праву Рик Хасен охарактеризовал эту попытку как "пресс-релиз, замаскированный под судебный процесс". Тем не менее, 17 генеральных прокуроров штатов из числа республиканцев подали свои собственные протоколы в поддержку иска Техаса.

"Иск Пакстона почти наверняка будет отклонен в Верховном суде, как только он дойдет до него, но он по-прежнему является эффективным инструментом, позволяющим понять, что требование Трампа "перевернуть" выборы имеет значительную поддержку среди республиканских законодателей и чиновников, которые все еще готовы подчиняться его приказам", - такой вывод сделала американская газета.

Ранее "Страна" сообщала, что журнал Time назвал претендентов на звание Человек года. Кандидатами стали - Байден, Трамп, медики и BLM.