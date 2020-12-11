Вчера, 10 декабря, Печерский районный суд Киева провел заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана". Однако решение по сути так и не было принято. Суд перенесен в очередной раз.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

На заседание суда опять не явились защитники Януковича, и его интересы представлял бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.

После трехчасового перерыва в заседании, предоставленного для ознакомления государственного защитника с материалами, адвокат заявил серию ходатайств о переносе заседания: для ознакомления с материалами дела, которое составляет 33 тома, для реализации права на отдых, для свидания с клиентом в РФ для согласования правовой позиции, для определения ситуации с адвокатами по договору, которые не явились на заседание.

После того как суд не удовлетворил ни одно из ходатайств о перерыве в слушании дела, бесплатный защитник Януковича заявил ходатайство об отводе следственного судьи.

Для решения вопроса об отводе суд огласил перерыв, о дате и времени заседания стороны будут уведомлены дополнительно.

Ранее "Страна" сообщала, что у Венедиктовой обещают арестовать Януковича, если он вернется в Украину.