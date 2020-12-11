Известный украинский врач-инфекционист, который к тому же сам перенес заболевание Covid-19 рассказал об эффективности ПЦР-тестов и необходимости компьютерной томографии (КТ) легких при установлении точного диагноза.

Андрей Бондаренко, профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медуниверситета заявил, что ПЦР-тест выявляет инфекцию только в 40% случаев.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"ПЦР-тест - очень чувствителен и очень специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус находится первые 5 дней. Затем вирус спускается ниже, в легкие. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных", - заявил Бондаренко.

По его словам, именно по этой причине Минздрав издал приказ, которыми предоставил право врачам ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом.

Профессор также уточнил, что китайские медики еще в феврале пришли к выводу, что единственным методом подтверждения диагноза является КТ. Но такой метод диагностики Бондаренко не считает безопасным, поскольку человек получает достаточно серьезную дозу облучения. КТ нужно делать, только когда есть серьезные показания. При этом компьютерная томография абсолютно не влияет на тактику лечения.

"У меня были пациенты, которые по данным КТ, имели 90% поражения легких, а у них почти не было никакой клинической симптоматики. А было определенное количество пациентов, у которых было поражено 15-20% легких, и больные попадали на искусственную вентиляцию. Совершенно противоречивые данные КТ и клинической картины", - рассказал врач.

Андрей Бондаренко так же рассказал историю своей борьбы с грозным заболеванием.

"Я заразился не в клинике, несмотря на то, что уже 8 месяцев я с коллегами работаю с больными Covid-19, потому что наша кафедра расположена в Областной клинической инфекционной больницt. Заболела жена, и симптоматика у нее была нетипичная. Это была мигрень, которая продолжалась до пяти дней, после чего я настоял на тестировании. Получили положительный результат на наличие SARS-CoV-2.

Для меня все было тяжелее. Это был мутантный агрессивный штамм. К десятому дню заболевания я уже имел сепсис, септический шок, острый респираторный дистресс-синдром. В течение 11 дней был на кислородной поддержке. Я получал противовирусный препарат "Ремдесивир", антибактериальную терапию. То есть весь набор препаратов от ковида и полный набор ощущений от этого заболевания", - признался врач.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Антон Геращенко вместе с дочерью заразился коронавирусом.