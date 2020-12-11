Кабмин принял постановление о введении в Украине локдауна с 8 января по 24 января. Однако ситуация может резко измениться и жесткие карантинные меры могут объявить гораздо раньше.

Об этом заявил глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет там пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого не денемся", - сказал Радуцкий в прямом эфире.

По его словам, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь пройдет с показателями в пределах 16 000 случаев коронавируса в сутки.

Ранее "Страна" сообщала, что в России попросили не пить при вакцинации от коронавируса хотя бы шесть дней.

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