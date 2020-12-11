Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 11 декабря. За сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 285.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 88 317 случаев

Винницкая область - 19 481 случаев

Волынская область - 27 537 случаев

Днепропетровская область - 47 650 случаев

Донецкая область - 28 391 случаев

Житомирская область - 33 405 случаев

Закарпатская область - 25 693 случаев

Запорожская область - 40 653 случаев

Ивано-Франковская область - 40 282 случаев

Киевская область - 46 998 случаев

Кировоградская область - 6 92 1случаев

Луганская область - 7 615 случаев

Львовская область - 52 578 случаев

Николаевская область - 22 980 случаев

Одесская область - 55 714 случаев

Полтавская область - 28 435 случаев

Ровенская область - 35 452 случаев

Сумская область - 34 996 случаев

Тернопольская область - 30 738 случаев

Харьковская область - 61 424 случаев

Херсонская область - 13 401 случаев

Хмельницкая область - 33 958 случаев

Черкасская область - 30 133 случаев

Черновицкая область - 36 286 случаев

Черниговская область - 23 190 случаев

Напомним, согласно новому научному исследованию, двухдневная международная бизнес-конференция в Бостоне в феврале 2020 года могла быть связана с сотнями тысяч случаев заражения коронавирусом. Ее участники, вероятно, распространили по цепочкам вирус среди 205-300 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому спаду, равного которому не было в течение последних 80 лет. Причиной этого стала нескоординированная реакция стран на эпидемию.