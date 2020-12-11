Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 11 декабря
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 11 декабря. За сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 285.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 88 317 случаев
- Винницкая область - 19 481 случаев
- Волынская область - 27 537 случаев
- Днепропетровская область - 47 650 случаев
- Донецкая область - 28 391 случаев
- Житомирская область - 33 405 случаев
- Закарпатская область - 25 693 случаев
- Запорожская область - 40 653 случаев
- Ивано-Франковская область - 40 282 случаев
- Киевская область - 46 998 случаев
- Кировоградская область - 6 92 1случаев
- Луганская область - 7 615 случаев
- Львовская область - 52 578 случаев
- Николаевская область - 22 980 случаев
- Одесская область - 55 714 случаев
- Полтавская область - 28 435 случаев
- Ровенская область - 35 452 случаев
- Сумская область - 34 996 случаев
- Тернопольская область - 30 738 случаев
- Харьковская область - 61 424 случаев
- Херсонская область - 13 401 случаев
- Хмельницкая область - 33 958 случаев
- Черкасская область - 30 133 случаев
- Черновицкая область - 36 286 случаев
- Черниговская область - 23 190 случаев
Напомним, согласно новому научному исследованию, двухдневная международная бизнес-конференция в Бостоне в феврале 2020 года могла быть связана с сотнями тысяч случаев заражения коронавирусом. Ее участники, вероятно, распространили по цепочкам вирус среди 205-300 тысяч человек.
Как сообщала "Страна", пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому спаду, равного которому не было в течение последних 80 лет. Причиной этого стала нескоординированная реакция стран на эпидемию.
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