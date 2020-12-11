Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 11 декабря. За сутки заразилось еще 14 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 285.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 88 317 случаев
  • Винницкая область - 19 481 случаев
  • Волынская область - 27 537 случаев
  • Днепропетровская область - 47 650 случаев
  • Донецкая область - 28 391 случаев
  • Житомирская область - 33 405 случаев
  • Закарпатская область - 25 693 случаев
  • Запорожская область - 40 653 случаев
  • Ивано-Франковская область - 40 282 случаев
  • Киевская область - 46 998 случаев
  • Кировоградская область - 6 92 1случаев
  • Луганская область - 7 615 случаев
  • Львовская область - 52 578 случаев
  • Николаевская область - 22 980 случаев
  • Одесская область - 55 714 случаев
  • Полтавская область - 28 435 случаев
  • Ровенская область - 35 452 случаев
  • Сумская область - 34 996 случаев
  • Тернопольская область - 30 738 случаев
  • Харьковская область - 61 424 случаев
  • Херсонская область - 13 401 случаев
  • Хмельницкая область - 33 958 случаев
  • Черкасская область - 30 133 случаев
  • Черновицкая область - 36 286 случаев
  • Черниговская область - 23 190 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, согласно новому научному исследованию, двухдневная международная бизнес-конференция в Бостоне в феврале 2020 года могла быть связана с сотнями тысяч случаев заражения коронавирусом. Ее участники, вероятно, распространили по цепочкам вирус среди 205-300 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому спаду, равного которому не было в течение последних 80 лет. Причиной этого стала нескоординированная реакция стран на эпидемию.

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